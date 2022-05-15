المنقوش لـ«لنظيرها الإماراتي»: نعزيكم في الشيخ خليفة ونهنئكم على تولي الشيخ محمد رئاسة الدولة

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قدمت فيها تعزيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً عن وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقدمت المنقوش، لنظيرها الإماراتي، التهنئة بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلة الله تعالى له السداد والتوفيق لخدمة الإمارات وشعبها، متمنية لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً كل التقدم والاستقرار والازدهار.

ومن جهته، عبر الوزير الإماراتي، عن خالص شكره معرباً عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما فى تعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.