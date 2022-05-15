المحجوب ينفي نبأ إغلاق الجيش الوطني للحدود مع الجزائر

نفى الجيش الوطني، على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب-الأحد- ما قال إنها “شائعات روجتها كتائب الإخوان الإلكترونية تدعي إغلاق الحدود الليبية الجزائرية”.

وأوضح المحجوب -في بيان مقتضب- ألا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة، مؤكداً أن ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات موجهة إلى آمر حرس الحدود هي مجرد “شائعات”.

وأضاف مدير التوجيه المعنوي أن تلك الأنباء المتداولة في صفحات لا علاقة لها بالقيادة العامة، واصفاً إياها بــ” الدعايات والكذب المستمر للجيش الإلكتروني، الذي يحاول زعزعة استقرار الوطن والنيل من القيادات العسكرية”- حسب قوله.

يذكر أن وحدات من الجيش الوطني تسيطر على معبر أيسين الحدودي القريب من مدينة غات بأقصى الجنوب الغربي، من أصل 3 معابر تربط البلدين، هي معبر الدبداب-غدامس ، ومعبر طارات ومعبر تين الكوم- إيسين.

وتجدر الإشارة إلى أن صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت في الساعات الماضية أنباءً مؤداها أن الجيش أغلق الحدود الليبية الجزائرية، كما وصفت صفحات أخرى الأوضاع على الحدود المشتركة بين البلدين بـ”السيئة جداً، مما دفع الجيش الجزائري لمضاعفة قواته على المعبر الحدودي مع ليبيا”- وفقاً للصفحات المعنية.

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