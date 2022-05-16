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أعلن اليوم الأحد بفندق تيبستي في مدينة بنغازي عن خطة عمل لمشروع أعمال تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة .

وحضر المؤتمر نائب رئيس الحكومة “علي القطراني”، وعدد من وزراء الحكومة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري “. ومدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة، ومدير مصلحة التخطيط العمراني والسفير اليوناني وقنصل دولة مصر. وممثلين من شركة ليد اليونانية للاستشارات الهندسية .

قاعدة معلومات متكاملة

وقالت مديرة المرصد الحضري لمدينة بنغازي “لمياء الغرياني” إن هذا المشروع المهم لمدينة بنغازي. يقوم بتجهيز قاعدة معلومات متكاملة لإعادة إعمار المدينة، وكذلك معلومات حول الرؤية المستقبلية للمدينة. وهو مشروع كامل به مجموعة من الدراسات منها دراسة البحيرات والبنية التحتية والعشوائيات وكيفية معالجتها وما بعد الجيل الثالث.

ومن جانبه أفاد المهندس سفيان سالم الأطرش نائب مدير شركة ليد للاستشارات الهندسية – فرع بنغازي. بوجود عقد مشروع مع بلدية بنغازي منذ فترة، واليوم نتحدث عن خطة العمل لمشروع أعمال تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي. والدراسات الهندسية المصاحبة والذي سوف يستغرق من عام إلى عامين ونصف.

الحد من النمو العشوائي

وأوضح قائلا نحن نقوم بإعداد الخرائط أي العمل الهندسي باعتبار أن الخرائط غير متوفرة في بلدية بنغازي. فمنذ عام 2006 لم يعد هناك أي عمل هندسي أو مشاريع للتخطيط العمراني في ليبيا. وبالتالي فإن هذه الخطوة سريعة ومستعجلة للحد من النمو العشوائي في المدينة وتوفير خرائط للبنية التحتية.

كما تحدث المهندسين بشركة ليد اليونانية المتعاقد معها من قبل بلدية بنغازي عن خطة العمل ومراحل تنفيذ المشروع. وعن المدينة القديمة أي المنطقة التراثية والمشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية ، وعن قاعدة البيانات الجغرافية والمسح الجوي. وعن الطرق والمواصلات والنقل العام ، وعن التعداد السكاني للمدينة والبنية التحتية وشبكات الصرف ومشروع البحيرات والقناة المائية والبيئة.

هذا وتم خلال المؤتمر الإعلان عن انطلاق مشروع تحديث المُخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي. بهدف إلى تحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري. الذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة لعل أهمها التخطيط الحضري وتهذيب العشوائيات السكنية. بحيث تصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات. في مُختلف مجالات البُنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء. والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية. بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة .