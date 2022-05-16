المقريف: تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة

استعرض وزير التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية موسى المقريف مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، تدريب نحو 56 طالبة وطالب ليبيين في تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، مُشيداً بجهود السفارة الإيطالية في منح فرصة أخرى لتدريب طلاب وطالبات ليبيين.

كما ناقش المقريف مع السفير ما أنجز بشأن توطين اللغة الإيطالية في ليبيا، بعد استكمال الجزء الأول من قاعدة البيانات، وقال إن الوزارة تعول على تعاون الجانب الإيطالي في إعداد المناهج بما يناسب مراحل التعليم المختلفة، بتشكيل لجان مشتركة للقيام بذلك.

كما أكد المقريف، خلال مناقشاته مع السفير الإيطالي حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة، في إطار اهتمام الوزارة بتدريس اللغات المختلفة.

وفي ذات السياق أعلن المقريف عن إحالة مشروع تنفيذ 500 مؤسسة تعليمية إلى مجلس الوزراء، وذلك لتسييل المبالغ المالية والبدء في إجراءات التعاقد.

وأكّد جاهزية مصلحة المرافق التعليمية للقيام بما مطلوب منها من إجراءات لازمة بالخصوص، مُضيفاً أن تنفيذ المؤسسات التعليمية يُسهم في معالجة الاكتظاظ الطلابي الحاصل في مُراقبات التربية والتعليم في غالب البلديات الليبية.