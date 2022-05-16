مفوضية المجتمع المدني تطالب وزارة الاتصالات بحجب تطبيق تيك توك في ليبيا

أكدت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بطرابلس انتصار القليب صحة البيان الذي نشرته المفوضية أمس السبت على صفحتها الرسمية لساعات، كما طالبت فيه وزارة الاتصالات بحجب تطبيق تيك توك وبعض القنوات في يوتيوب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للقليب ” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء” والتي أرجعت أسباب حذف البيان بعد نشره على صفحة المفوضية إلى أخطاء مطبعية شابت نص البيان، مشيرة إلى أن روح نص البيان جاءت تماشيًا مع آلية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني و مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، على حد قولها.

ويذكر أن المفوضية قد طالبت في بيانها الجهات الأمنية ببسط الأمن المجتمعي والالتفاف حول المجتمع المدني ورفض أي تدخل خارجي يؤثر على سير عمل التنظيم المجتمعي.