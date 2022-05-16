صبراتة: سماع أصوات الرصاص في منطقة زواغة على إثر مقل وجدي الكمخي

قالت مصادر متطابقة من مدينة مصراتة ليل الأحد أن أصوات الرصاص سمعت في منطقة زواغة على إثر مقتل وجدي الكمخي وأحد موافيقيه، المنتسبيْن لما يعرف “جيش القبائل” في المدينة.

وذكرت المصادر ذاتها أن مقتل وجدي الكمخي ورفيقه عبدالحميد ميتو حصل مساء الأحد على إثر ملاحقتهما لإحدى السيارات المصفحة والدخول إلى مناطق زراعية وعرة حيث قام القاتل برمي رشاش من سلاح بي كي تي أدى إلى مقتلها.

ولم يتم التأكُد من صحة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تسليم القاتل نفسه للجهات الأمنية.