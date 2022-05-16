ضحية الصحافة.. 51 يوما على احتجاز مراسل 218 في سرت

يتواصل لليوم الحادي والخمسين على التوالي احتجاز مراسل قنوات 218 في مدينة سرت علي الريفاوي، دون أي تفاصيل حول عملية الاحتجاز المستمرة منذ السادس والعشرين من مارس الماضي.

وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية محتجزي الريفاوي بإطلاق سراحه أو الكشف عن مصيره، في حين أدانت 218 واقعة الاحتجاز عبر بيان صادر عنها، داعية للإفراج الفوري عن الريفاوي.

من جانبها اعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا، استمرار احتجاز الريفاوي وتغييبه عملاً خارج نطاق القانون، وواحداً من الأمثلة الحديثة التي تظهر أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حرية الصحافة.

وتعيش الصحافة في ليبيا أسوأ أحوالها نتيجة تزايد حالات الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين، خاصة مع انتشار المجموعات المسلحة التي لا تخضع لأي قوانين أو سلطة وتمارس سياسة تكميم الأفواه ضد كل من يعارض نشاطاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية