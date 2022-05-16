إنقاذ 201 مهاجرا بنغاليا شمال مدينة الخمس

أنقذ أحد الزوارق البحرية التابعة لحرس وأمن المواني القطاع الأوسط برئاسة أركان القوات البحرية، 201 مهاجرا غير قانوني، يحملون الجنسية البنغالية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن جرافة صيد مجهولة الهوية.

وتم تحريك الزورق زوارة، بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إلى المكان الواقع شمال مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وأُنزِل المهاجرون في قاعدة الخمس البحرية ليجري تسليمهم فيما بعد إلى الجهات المختصة، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة وفي إطار دوره الإنساني متابعة رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

جدير بالذكر أن عمليات الهجرة غير القانونية المنطلقة من ليبيا، شهدت في الآونة الأخيرة زيادة مطردة، في ظل تحسن الطقس في منطقة البحر المتوسط، حيث رصدت عدة وكالات دولية محاولة عدد من المهاجرين المغادرة باتجاه أوروبا.

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