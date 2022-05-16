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بقرار رسمي.. الشركة الليبية للحديد والصلب تخفض أسعار بيع منتجاتها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأحد، تحفيض أسعار بيع جميع منتجاتها «عن الأسعار الواردة في قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (83) لسنة 2022، بشأن تعديل سعر بيع منتجات الشركة غير شاملة للضرائب والرسوم المقررة»، وفق المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم (153) لسنة 2022.

وقد حددت المادة الأولى من القرار الذي نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» نسب بيع المنتجات الطولية بحيث تكون كالآتي:

1تكون نسبة التخفيض 5% لمنتجات القضبان والأسياخ وبنفس الشروط السابقة، مع خصم نسبة 2% على المسحوبات التي تفوق 2000 طن حتى تاريخ 15 يونيو 2022.

2تخفيض نسبة 7% لمنتجات الأسلاك لمصنع طرابلس.

3تخفيض نسبة 3% لمنتجات القطاعات الخفيفة والمتوسطة.

كما حددت الشركة الليبية نسبة التخفيض لبيع المنتجات المسطحة كالآتي:

1تخفيض نسبة 8% لمنتجات الدرفلة على الساخن.

2تخفيض نسبة 10% لمنتجات الدرفلة على البارد ومنتجات الجلفنة.

 كما أقرت الشركة الليبية للحديد والصلب كذلك نسبة التخفيض على المنتجات الوسيطة بـ3% من العروق والبلاطات والمعيبة والمرفوضة ومختلفة الأطوال

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الشركة الليبية للحديد والصلب الليبية للحديد والصلب

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صحيفة الساعة 24

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