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مازن يتابع مشروع الحالة الجنائية الإلكترونية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن، الأحد، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق البهلول شنانة ما تم إعداده وتجهيزه من قبل مركز المعلومات من برامج وتطبيقات إلكترونية، تنفيذاً للخطة المعدة لميكنة الإدارة ومواكبة ركب التحول الرقمي.

كما شهد اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس، مناقشة مشروع الحالة الجنائية الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا، لتسهيل الإجراءات للمواطن وتقديم أفضل الخدمات.

وقدم شنانة شروحا عن التجهيزات والبرامج الإلكترونية لإدخالها حيز التنفيذ، إضافة إلى الأعمال المنجزة من قبل المركز في ميكنة عديد من مكونات وزارة الداخلية وتركيب وتجهيز المنظومات والنظم التقنية الحديثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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