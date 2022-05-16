خلال زيارة قصيرة.. المنفي يقدم العزاء في وفاة رئيس الإمارات

قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد، العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة قصيرة إلى الدولة.

وهنأ المنفي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، معربا عن تمنياته له بالتوفيق.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد الجمعة عن عمر ناهز الرابعة والسبعين عاما، كما أعلنت البلاد الحداد الرسمي على وفاة رئيس الدولة وتنكييس الأعلام لمدة أربعين يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

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