«بوقعيقيص»: «اجتماع سويسرا» فرصة جيدة لإذابة الجليد والتقارب بين أبناء ليبيا

اعتبرت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أن الاجتماع الذي دعت إليه منظمة الحوار الإنسانيhd، في سويسرا، فرصة جيدة لإذابة الجليد والتقارب بين أبناء ليبيا.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حضرت الاجتماع الذي دعت إليهhd بجنيف بصفتي من الشخصيات الوثيقة الصلة بالشأن العام في بنغازي، وكنت أعرف أن هذا اللقاء سيضم ممثلين عن القوات الفاعلة على الأرض شرقا وغربا وجنوبا”.

وأضافت بوقعيقيص:” كانت فرصة جيدة لإذابة الجليد والتقارب بين أبناء ليبيا كلها، ولقد أتضح أن التجربة المرة السابقة أسفرت عن القناعة بضرورة الحفاظ على الوطن وأنه ليس بمقدور أحد أن يستأثر لنفسه بليبيا”.

وتابعت:” فوجىء الجميع أن شيطنة الفيس والقنوات الإعلامية لبعض الشخصيات تذيبها هذه اللقاءات المباشرة التي أرجو أن تتواصل كثيرا”.

واستطردت:” كان اجتماعا تمهيديا لم يصدر عنه أي بيان بحكم طبيعته، وتمنى فيه الجميع أن تصل اجتماعات القاهرة بين المجلسين الرسميين إلى حل منضبط بمواعيد محددة ينهى أزمة الشرعية ولكل حادث حديث”.