الحويج: أدعو كل رجال الأعمال بالإستثمار داخل ليبيا وتونس

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” محمد الحويج ” إن الوزارة تسعى للتكامل الاقتصادي، وتحتاج لعدة استثمارات كالزراعة في القمح مثلاً والزيتون، بالإضافة إلى استثمارات صناعة للمواد الخام التي تملكها تونس كالفوسفات والأسمدة، ومواد أخرى تُستخدم في الإنتاج بدل جلبها من دُول بعيدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للحويج ، حيث أضاف قائلآ: “هذه رسالة نبعثها لمن يملك رأس المال بأن يستثمر داخل البلديْن سواءً كانوا رجال أعمال ليبيين أو تونسيين، هُناك خريطة الآن مطلوبة للاستثمارات التي سنبدأ بها عبر غُرف الجفارة وبنزرت”.