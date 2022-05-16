مستشار اتحاد القبائل الليبية: مجموعة ملثمة حاولت اختطاف ابنة رئيس الاتحاد

أكد مستشار العلاقات الخارجية لاتحاد القبائل والمدن الليبية ” خالد الغويل ” أن مجموعة ملثمة حاولت اختطاف ابنة رئيس الاتحاد ” الطاهر الشهيبي “.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للغويل حيث قال فيها: أن ابنة الشهيبي قد نجت من محاولة اختطاف بأحد شوارع مدينة طبرق من طرف مجموعة ملثمة لم تعرف بعد هويتها، مضيفا أن الأبحاث الأمنية جارية لمعرفة المجموعة التي حاولت اختطاف ابنة الشهيبي.

وتجدر الاشارة إلى أن الشهيبي متواجد حاليا بتونس على رأس وفد من القبائل والمدن الليبية لطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة.

ويذكر أن وفد اتحاد القبائل والمدن الليبية قد أجرى العديد من اللقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية التونسية وعدد من الأحزاب، إلى جانب سفراء دول أجنبية، على رأسهم الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ورئيس حركة الشعب التونسية وسفراء روسيا وفنزويلا واليابان.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة اتحاد القبائل الليبية التي تطرح سحب الشرعية من جميع الأجسام السياسية الموجودة في البلاد وتنظيم الانتخابات ورفع الوصاية الأجنبية على ليبيا وتفعيل حق الشعب الليبي في تقرير مصيره.