الكيلاني والحويج يبحثان إنشاء هيئة لإدارة الاستثمار المنزلي

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني ” مع وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، أمس الأحد، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد والتجارة ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية.

وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي وتوفير الدعم اللازم المالي والفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع على تشكيل فريق مشترك لدراسة القوانين واللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع التجارية والاستثمارية.