مكافحة المخدرات: ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وأسلحة

قام أعضاء التحري بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع يفرن أمس الأحد من القبض على شخص وبحوزته (51 ) قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة

وذكر الجهاز في بيان له أن المقبوض عليه شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدرات بمنطقة يفرن، لافتا أنه قبض عليه بعد جمع كافة المعلومات حول نشاطه .

كما أضاف جهاز مكافحة المخدرات إن المتهم هو أحد تجار المخدرات بمنطقة يفرن وأُلقي القبض عليه في كمين محكم أعد له؛ حيث تم القبض عليه متلبسًا وبحوزته 51 قطعة بنية اللون مختلفة الأشكال والأحجام ويشتبه في كونها من مخدر الحشيش ومسدس وحربة وسلاح كلاشنكوف وسكين.

مؤكدآ اتخاذه كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم المقبوض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص.