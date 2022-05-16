المنفي يعزي في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان

قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قصيرة أمس الأحد، وفق الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

ونشرت الناطقة باسم المجلس، في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، صورة لاستقبال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد للمنفي في أبوظبي أمس.

وشيعت الإمارات رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عقب وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، وقدم المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقائد قوات القيادة العامة، التعازي في وفاة رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة.

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