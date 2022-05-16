بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 16 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 16 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على نالوت وزوارة, وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة, تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ ولاتتجاوز (28)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:59)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).