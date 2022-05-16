زرموح: قرار تجميد عائدات النفط قد يقود إلى سيناريو العراق (النفط مقابل الغذاء)

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية ورئيس منظمة الحوار الوطني الدكتور ” عمر عثمان زرموح “، إن التجميد المؤقت للعائدات النفطية ليس في مصلحة الشعب الليبي الذي عليه أن يعي ذلك جيدا وأن يُكافح من أجل تحييد قطاع النفط وعدم الزج به في الصراع السياسي الحالي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للاقتصادي الليبي ، معلقآ على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقرار التجميد المؤقت للعائدات النفطية، والموقف الأمريكي الداعم لهذه الخطوة.

كما اعتبر د/ زرموح هذه الخطوة عبث بقوت الشعب وجريمة يُعاقب عليها القانون ولا يمكن تبريره مهما كانت الظروف.

مضيفآ، أن الأموال تصرف بناء على قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتوجد دورة مستندية معروفة للصرف ومن يتجاوزها لن تكون هناك صعوبة في ضبطه، والجريمة لا تسقط بالتقادم.

ونوه رئيس منظمة الحوار الوطني ، إلى أن “تجميد إيرادات النفط لا يعني عدم الصرف من الإيرادات السابقة من النفط فما الحكمة من التجميد؟!”.

وأضاف قائلاً: “والواقع لا توجد أي حكمة بل بالعكس يوجد تدخل أجنبي ممقوت قد يقود إلى سيناريو العراق (النفط مقابل الغذاء) وعندئذ سيبكي كل من له عرق ينبض بحب الوطن والأهل