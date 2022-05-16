أنيكا انجلس تؤكد دعم بلادها للجنة المركزية للانتخابات المحلية | أخبار ليبيا 24

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أكدت نائبة سفير جمهوية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أنيكا انجلس دعم بلادها لبرنامج الانتخابات المحلية في ليبيا.

وبحسب صفحة اللجنة المركزية للانتخابات المحلية على فيسبوك فقد أستقبلت اللجنة الخميس بمقرها بطرابلس نائبة سفير جمهوية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أنيكا انجلس والوفد المرافق لها.

في حين أكدت نائبة السفير الألماني في اجتماع عقده رئيس اللجنة المركزية عادل الأشهب مضي بلادها. في دعم برنامج UNDP الهادف إلى تقديم مزيد من التقدم في مجال إدارة. وتنفيذ الانتخابات المحلية في ليبيا والإسهام في رفع مستوى التوعية والمشاركة. الانتخابية وفق الاتفاقيات التي أبرمها المشروع.

ومن جهته رحب رئيس اللجنة المركزية باللقاء من أجل التعاون في مجال تبادل الخبرات الانتخابية. مبينا أهمية التقدم الذي أحرزته اللجنة المركزية في الانتخابات السابقة. وما اتّسمت به من نزاهة وحيادية.

وفي سياق متصل بحث مفوض وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى كريستيان بوك، في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد مع السفيرين الألمانيين لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، ولدى مصر فرانك هارتمان، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

في حين يأتي ذلك في وقت قد انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، الجولة الثانية. من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين. من أجل إيجاد توافق حول القاعدة. الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.

في حين قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنّ الاجتماعات انطلقت بحضور المستشارة. الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز. مشيرة. إلى أنّ الاجتماعات ستتواصل على الأرجح لأيام مقبلة عدة.