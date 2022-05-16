الدبيبة يعلن استنفار الطيران المسير لأسبوع في نطاق طرابلس

كلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة آمر ركن القوات الجوية بإعلان الاستنفار في غرفة عمليات الطيران المسير، ومراقبة أي تحركات مسلحة في نطاق طرابلس الكبرى.

وأذن الدبيبة لغرفة العمليات “بالتعامل المباشر بالذخيرة الحية مع أي تحركات مشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار وتثبيت ذلك بالتصوير الجوي”، بحسب ما جاء في خطاب موجّه من الدبيبة إلى رئاسة الأركان، اطلعت “218” على نسخة منه، محددًا مدة الاستنفار بأسبوع ابتداء من يوم الاثنين.

ويأتي هذا التكليف بعد مرور يوم على اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة جنزور بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استمرت حتى صباح الأحد.

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