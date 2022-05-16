موضحة ملامح طقس الأيام القادمة.. الارصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق ليبيا تكون مابين ( 33 – 39)مْ, وعلى الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مابين(25 – 29 ) مْ ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على الشمال الغربي, مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

طقس الايام القادمة

ووفقا للتقرير تكون الرياح السطحية السائدة خفيفة إلى معتدلة والأجواء صافية إلى قليلة السحب ويستمر هذا الاستقرار نسبياً خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد. والله اعلم.