الرفادي: على المجلس الرئاسي إصدار مراسيم عاجلة بحل مجلسي النواب والدولة

طالب رئيس حزب الجبهة، عبدالله الرفادي، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته عبر إصدار مراسيم رئاسية عاجلة بحل مجلسي النواب والدولة، وفقا لقوله.

وقال الرفادي في تصريحات صحفية له: “على الرئاسي إصدار قانون انتخاب عاجل لمجلس نواب تأسيسي في أقرب الآجال، استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ، وهذه المطالبة تأتي لاستحالة قيام مجلسي النواب والدولة بإيجاد حلول تخرجنا من هذا المختنق”، على حد تعبيره.

وأضاف “القوى الإقليمية تسعى لتعطيل قيام دولتنا بمساعدة الأدوات المحلية التي استبدلت الوطن بالولاءات الخارجية للوصول للسلطة بأي ثمن”، بحسب وصفه.

وتابع “القوى الإقليمية تستهدف تدمير الاقتصاد من خلال إقفال مصادر إنتاج النفط وإقفال الموانئ النفطية وتهريبه تحت مرمى من يدعون أنهم القوى العسكرية الفاعلة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب”، وفقا لحديثه.

واستطرد “القوى الإقليمية تحاول خلق مناخ في ليبيا يشبه ما حدث في العراق وما يعرف بجريمة «بريمر» الغذاء مقابل النفط”، على حد قوله.