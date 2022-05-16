تونس تدرب 128 ليبياً على أمن وسلامة الطيران المدني

باشرت مصلحة المطارات الأحد في البدء في برنامج تدريبي تنفذه الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بالعاصمة تونس حيث تم المباشرة في تنفيذ عدة دورات تدريبية متخصصة بهدف الرفع من قدرات وكفاءة الموظفين في مجال تشغيل وسلامة المطارات بما فيها دورة أضرار الاجسام الغريبة (Fods) ودورة إدارة سلامة الساحات (Apron safety management) ودورة توجيه الطائرات (Aircraft marshalling) ودورة القيادة بالجانب الجوي (Airside driving).

افتتح هذه الدورات والتي يشارك فيها عدد 128 متدرب من مختلف المطارات الليبية التابعة للمصلحة مدير إدارة الموارد البشرية بمصلحة المطارات خالد السويح ورئيس قسم التدريب عهود فتحي محمود.