ارتفاع في درجات الحرارة على غالب مناطق ليبيا | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على غالب مناطق ليبيا، وتسجّل انخفاضا بسيطا غدا على الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غدا على نالوت وزوارة، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على غالب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء صيفية نسبيا أمس واليوم على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة غدا على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة, تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.