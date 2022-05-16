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الهنقاري: الصديق الكبير له الفضل في الحفاظ على أموال الشعب

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استند محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، على إحصائية متداولة تظهر تصدر ليبيا قائمة الدول الأفريقية من حيث الاحتياطيات النقدية الأجنبية على مدار الخمسين عاما وليس خلال الـ 10 سنوات الماضية، كي ينهال بالثناء على الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مدعيا أنه له الفضل في الحفاظ على أموال الشعب، على حد قوله.

وقال الهنقاري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “رغم النزاعات والحروب والمؤامرات وإيقاف تصدير النفط والفساد والنهب إلا أن ليبيا تتصدر الدول الأفريقية في المرتبة الأولى من الاحتياطي من العملة الصعبة”، بحسب زعمه.

وأضاف “هل ينكر أحد الآن فضل وسياسة الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي في الحفاظ على أموال الشعب؟”، وفقا لادعائه.

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صحيفة الساعة 24

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