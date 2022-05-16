الوطني للأرصاد الجوية: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

طرابلس 16 مايو 2022 (وال) توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الإثنين.

حيث سيكون هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، وسجل انخفاض بسيط يوم الغد على الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على نالوت وزوارة، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل. الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ ولاتتجاوز (28)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-39)مْ. (وال ـ طرابلس) ف و

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