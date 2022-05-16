ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تشهده ليبيا

تشهد ليبيا ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد حيث يتوقع أن تصل الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على غالبية مناطق ليبيا 33 – 39مْ, وعلى الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي 25 – 29 مْ حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

‎وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا بسيطًا يوم الغد على الشمال الغربي, مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

‎وتكون الرياح السطحية السائدة خفيفة إلى معتدلة والأجواء صافية إلى قليلة السحب ويستمر هذا الاستقرار نسبيًا خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية