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ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تشهده ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد ليبيا ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد حيث يتوقع أن تصل الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على غالبية مناطق ليبيا 33 – 39مْ, وعلى الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي 25 – 29 مْ حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

‎وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا بسيطًا يوم الغد على الشمال الغربي, مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

‎وتكون الرياح السطحية السائدة خفيفة إلى معتدلة والأجواء صافية إلى قليلة السحب ويستمر هذا الاستقرار نسبيًا خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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