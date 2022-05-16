تونس تدرب 128 ليبي على أمن وسلامة الطيران المدني

باشرت مصلحة المطارات الأحد، في البدء في برنامج تدريبي تنفذه الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بالعاصمة تونس.

هذا و انطلقت عدة دورات تدريبية متخصصة بهدف الرفع من قدرات وكفاءة الموظفين في مجال تشغيل وسلامة المطارات بما فيها دورة أضرار الاجسام الغريبة (Fods) ودورة إدارة سلامة الساحات (Apron safety management) ودورة توجيه الطائرات (Aircraft marshalling) ودورة القيادة بالجانب الجوي (Airside driving).

ويشارك فيها عدد 128 متدرب من مختلف المطارات الليبية.