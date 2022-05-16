بلدية بنغازي تطلق مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة المدينة

عبدالله الزائدي ـ بوابة افريقيا الاخبارية |

16 May, 2022

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأحد خلال مؤتمر عقد بقاعة بفندق تبستي، عن اطلاق مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة المدينة ، مستعرضة في عرض مرئي الدراسات الهندسية للمشروع .

ويهدف المشروع الى تحديث وتطوير مخطط بنغازي الحضري الذي يتوقع منفذوه أن يكون له نتائج إيجابية كثيرة لعل أهمها التخطيط الحضري وتهذيب العشوائيات السكنية وتحويلها الى أحياء تتوفر فيها مختلف الخدمات و البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة .

وحضر المؤتمر نائب رئيس حكومة الاستقرار علي القطراني ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الاستقرار للمدينة علي الحبري ، ووزير الحكم المحلي م. سامي الضاوي ووزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي ووزير الإستثمار علي السعيدي والسفير اليوناني يوانيس ستاماتيكوس ، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بجواري ومدير صندوق أعمار بنغازي -درنه علي الأوجلي، ورئيس مجلس إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي عبدالناصر بوبطينة وعضو المجلس التسييري للبلدية أحمد الطيرة ، ورئيس الغُرفة التجارية ينغازي صالح العبيدي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية مدير مشروع تحديث المُخطط العام أسامة الكزة ومُمثلين عن الشركة الهندسية اليونانية المُتعاقد معها على المشروع.