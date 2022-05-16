سرقة أكثر من 1,100 متر أسلاك كهربائية بمنطقة صرمان

تزداد الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي مسافة 1,100 متر على خط 5، 30 صرمان بدائرة توزيع الساحل الغربي؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

وحذرت الشركة من تكرار أعمال سرقة الأسلاك على خطوط الشبكة، بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ويكبّد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

وكانت الشركة قد أعلنت في الـ30 من أبريل الماضي، عن سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1,000 متر على محول رأس الطينة خط أبو رحمة، بإدارة توزيع المرقب.

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