دريجة: مليار دولار حجم المبيعات الضائعة من إغلاق النفط

أكد الخبير الاقتصادي محسن دريجة، أن متوسط إنتاج النفط قبل الإغلاق الذي بدأ في الـ 17من شهر أبريل الماضي يقدر بـ مليون و200 برميل في اليوم الواحد.

دريجة وفي منشور له على “فيسبوك”، أضاف أن متوسط الإنتاج بعد الإغلاق 800 ألف برميل، ومتوسط الكمية الموقوفة 400 ألف برميل في اليوم.

وأشار إلى أن دخل النفط بعد الاغلاق 2 مليار دولار منذ 17 ابريل وحتى أمس الأول، لافتًا إلى أن المبيعات الضائعة تقدر بـ 1 مليار دولار.

ونوه إلى أن بعض الدول استفادت من الثروات الطبيعية لتعجل من تطورها وتقدمها وأصبحت دول متقدمة وناجحة وثرية، مشيرًا إلى أن أغلب الدول نجحت دون امتلاكها ثروات طبيعية كبيرة، ولكنها امتلكت الإرادة والرؤية والأهداف الواضحة وأوكلت أمورها لأهل المعرفة والقدرة من أينما كانوا.

دريجة ختم منشوره بالقول: هناك دول مهما أعطيتها من ثروات ستهدرها ولن تفعل بها شيئًا سوى استهلاكها؛ لأنها غارقة في الأفكار والسلوكيات السلبية ومصرة على الاستمرار في غيها، لأن الحكمة غابت عن عقولها وسادها الغوغاء.