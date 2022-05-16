الشيباني: كل الأجسام فاقدة للشرعية الحقيقية ومتمسكة بالسلطة

اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن كل الأجسام في ليبيا فاقدة للشرعية الحقيقية، ومتمسكة بالسلطة، لافتا إلى ما أصدره مجلس النواب في مراحل زمنية مختلفة من قرارات بإقالة مسؤولي أجهزة سيادية في غرب ليبيا، دون استجابة منهم.

وقال الشيباني، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “للأسف الشديد كل شيء في ليبيا يسير عكس الاتجاه الصحيح، فعملية تسليم السلطة خرجت من الإطار الدستوري والقانوني إلى ظروف الأمر الواقع، السياسية والاجتماعية والثقافية؛ بجانب انعكاسات الأحداث والتفاهمات الداخلية والخارجية البعيدة عن مواد الدستور ونصوص القانون”.