تراجع الدولار أمام الدينار واستقرار اليورو والاسترليني

تراجع سعر صرف العملة الأميركية امام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم، إذ انخفض إالدولار بفارق قرشين اثنين إلى5.13 دينار مقابل 5.15 دينار أمس. يذكر أن سعر الدولار هبط قرشًا واحدًا يوم السبت مسجلًا 5,12 دينار مقابل 5,13 دينار الجمعة.

– قفزة الإسترليني في التعاملات الأسبوعية بالسوق الموازية

في حين لم تشهد العملتان الأوروبية والبريطانية أي تغيير، فقد استقرت عند 5.30 دينار لليورو، و6.25 للاسترليني، وذلك حسب صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ومتداولين. كما استقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.