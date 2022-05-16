ساندي غارديان: تخلي الغرب عن ليبيا استنزف تفوقه الأخلاقي بخطاب الأمم المتحدة

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ساندي غارديان” الهندية الناطقة بالإنجليزية على الأدوار الغربية لتدمير الدول والشعوب ومن بينها ليبيا وشعبها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه الذي يخص ليبيا صحيفة المرصد، أشار إلى أن الانتصار العسكري الغربي في ليبيا عام 2011 الممثل لنصر القوة المسلحة الأقوى لم ينهِ الصراع في البلاد، بل تحول إلى جرح كبير في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن الغرب تخلى عن البلاد بعد ذلك.

ووصف التقرير هذا التخلي بالمستنزف للكثير من التفوق الأخلاقي للغرب المتجسد في خطاب الأمم المتحدة.

ترجمة المرصد – خاص

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