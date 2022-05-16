هكذا.. بدا قمر ليبيا في يوم خسوفه الكلي

شهدت ليبيا خسوفًا كليًا للقمر فجر الاثنين، في الوقت الذي تمت مشاهدة الخسوف بشكل جزئي في بقية الدول العربية.

وتمكّن الليبيون من مشاهدة الخسوف على ثلاث مراحل بدأت بخسوف شبه الظل، ثم الخسوف الجزئي، وأخيرًا الخسوف الكلي، حيث اختفى القمر تحت الأفق قبل أن يعود للظهور جزئيًا من جديد.

ولقيت ظاهرة الخسوف الكلي تفاعلاً بين أوساط الليبيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون صورًا ومقاطع مصورة للظاهرة التي تعد الأولى منذ خسوف عام 2019 الكلي الذي شهدته ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية