مدير مكتب الدبيبة: نبحث التعاون العسكري بما يكفل الاحترام المتبادل مع إيطاليا

بحث مدير مكتب وزير الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “جبريل الشتيوي” مع نائب مدير مكتب الاتصال الخارجي بوزارة الدفاع الإيطالية تعزيز سبل التعاون العسكري بما يكفل الاحترام المتبادل بين البلدين، وفق قوله.

جاء ذلك في اجتماع موسع عُقد الأحد بالعاصمة طرابلس ضم الوفد الإيطالي وحضره عدد من الضباط المختصين في ليبيا حسب ما نشرته وزارة الدفاع .

وتأتي هذه المباحثات بعد أقل من أسبوع مع اجتماع عقد مع مدير مكتب التعاون الدولي والملحق العسكري الفرنسي لدى ليبيا لمناقشة التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المنظمة.