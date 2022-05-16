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مركزي بنغازي: 48% من العائلات لا يتجاوز دخلها الشهري 1,500 دينار

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة أعدها مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بمشاركة فريق بحثي من جامعة عمر المختار في البيضاء، أثر جائحة كورونا على مؤشر أسعار المستهلكين في منطقتي بنغازي والجبل الأخضر عن عام 2021.

وأشارت الدراسة، التي شملت عددًا محدودًا من العائلات، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 83,9٪ بالمقارنة مع إنفاقها خلال عامي 2022 و2021.

وأوضحت المعلومات الجديدة التي نشرها مصرف ليبيا المركزي أن ما نسبته 48,2% من الأسر المشاركة في الدراسة لا يتجاوز دخلها الشهري 1,500 دينار، فيما تقدر نسبة العائلات التي يتجاوز دخلها الشهري 3,500 دينار ما نسبته 3,2%.

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قناة 218 الليبية

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