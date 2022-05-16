العامة للكهرباء: سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي  على خط صرمان | أخبار ليبيا 24

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين. سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي مسافة 1100 متر على خط 5، 30 صرمان بدائرة توزيع الساحل الغربي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه نتيجة لسرقة هذه الأسلاك أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

وأكدت الشركة أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها مازالت متواصلة.

وأوضحت شركة الكهرباء أن أعمال السرقة ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

ولفتت الشركة إلى أن هذه السرقات تنعكس كذلك سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.