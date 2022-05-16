مصادر إعلامية ترجح اجتماع قادة عسكريين من الشرق والغرب في المغرب

قالت مصادر مطلعة لوكالة نوفا للأنباء إن القادة العسكريين في المناطق الشرقية والغربية قد يلتقون في المغرب في الأيام القليلة المقبلة.

وبينت وكالة الأنباء إن الاجتماعات ستجري بشكل مباشر بين المستشارين المفوضين رسمياً من قبل القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة، ومن جهة أخرى قادة عسكريين في الغرب، ولا سيما مدن طرابلس، ومصراتة والزاوية.

وبينت وكالة الأنباء أن المشاركين في الاجتماعات هم نفس الشخصيات التي شاركت في الاجتماع غير الرسمي الذي عقد يومي 13 و 14 مايو في مدينة مونترو السويسرية، بتنظيم مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف.