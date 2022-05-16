«الإعمار» و«التأشيرات» و«فتح المجال الجوي».. إجراءات يونانية لتوطيد العلاقات مع ليبيا

أبدى القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا، يوانيس ستاماتيكوس، استعداد بلاده للبدء في توطيد العلاقات الليبية اليونانية من خلال عدة إجراءات ستتخذ في أقرب الآجال، مشيرا إلى «البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية والأوروبية للمواطنين الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، مع القائم أعمال السفارة اليونانية بمكتبه في مدينة بنغازي.

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وقال القائم بالأعمال اليوناني إن بلاده ستولي الحالات المرضية الحرجة اهتماما خاصا في إصدار التأشيرات، كما أضاف أنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية واستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة، التي ستكون من خلال عدة موانئ من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريبا.

اليونان وإعادة الإعمار

وأكد القائم بأعمال السفارة أن ليبيا ستحظى باهتمام خاص من السلطات اليونانية، منوها بأن الشركات اليونانية ستسهم في التنمية وإعادة الإعمار كما سيكون هناك تعاون في مجالات أخرى كالمجال الطبي، من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي الذي جرى بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة باشاغا.

من جهته، أشار القطراني إلى أن الحكومة تولي العلاقات الليبية اليونانية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى الحرص على أن «تكون هذه العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات التي تعود بالفائدة على الدولتين».

القطراني والقائم بالأعمال اليوناني، خلال لقاء في بنغازي، 16 مايو 2022. (بلدية بنغازي)