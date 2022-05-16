مكافحة الأمراض يحث النساء الحوامل على ضرورة تلقي لقاح كورونا

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع النساء الحوامل بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ لأن المناعة المكتسبة من التطعيم تنتقل إلى الجنين، وتوفر هذه المناعة الحماية للطفل .

وحذر المركز في منشور توعوي على منصته الإعلامية من أن الحوامل معرضات لخطر مرتفع للإصابة بفيروس كورونا، مطمئنًا بأن الدراسات الجديدة أظهرت أن اللقاحات آمنة وفعالة أثناء الحمل وتعد أيضًا فعالة في الحد من مخاطر دخول المستشفيات والوفاة.

ونبه المنشور التوعوي للمركز من أن الأعراض الجانبية الشائعة المصاحبة للقاح، ومنها ارتفاع حرارة الجسم والصداع والتعب وآلام المفاصل والعضلات، معظمها أعراض جانبية وخفيفة، تختفي خلال يومين ولا يعتقد أنها خطيرة على الحوامل.

يذكر أن الدراسات الجديدة تشير أيضًا إلى أن التطعيم المضاد لفيروس كورونا لا يرتبط بزيادة خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة أو العيوب الخلقية وغيرها من مضاعفات الحمل.

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