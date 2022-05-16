وفد يوناني في مطار بنينا لبحث عودة الرحلات (بنغازي – أثينا) | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

استقبل مدير عام مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي. اليوم الإثنين وفداً يونانياً برئاسة القنصل اليوناني في بنغازي.

وقال مدير الشؤون المالية والإدارية بالمطار أسامة الفرجاني لـ”أخبارليبيا24″ إن الوفد تابع لشركة الطيران اليونانية.

وأوضح الفرجاني أن الغرض من الزيارة لبحث ومناقشة عودة تسيير الرحلات بين بنغازي وأثينا خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدير الشؤون المالية. أن الوفد قام بجولة تفقدية بمرافق المطار وصالات الركاب للتعرف على آلية تسيير الرحلات.

وأكد الفرجاني ان الوفد اليوناني استعرض كذلك الإجراءات الأمنية والصحية المصاحبة، رفقة فريق من إدارة المطار.