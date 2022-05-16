وزارة الصحة: سنتعامل مباشرة مع الشركات الدولية المصنعة للأدوية المتخصصة

أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي أن وزارة الصحة ستتعامل مباشرة مع الشركات الدولية المصنعة للأصناف الدوائية التخصصية، والتي تتوافر فيها أفضل الأدلة على النجاعة والمأمونية.

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة الصحة لاجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وأكد الدرسي أن “وزارة الصحة ستستعين بلجان فنية متخصصة تضم عدد من الاستشاريين لتحديث القوائم النمطية، قبل اعتمادها”.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارة الصحة ستدعم عمل اللجان المشكلة لإنجاز العطاء العام للدولة، لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت.

وخلص الاجتماع إلى تحديث القوائم النمطية للأدوية التخصصية الخاصة بمرضى الأورام، والسكر، ونقص المناعة المكتسب، وأدوية الأمراض النفسية، وتضمينها بالعطاءات العامة للدولة.

وبينت وزارة الصحة أن العطاء العام سيغطي احتياجات الدولة الليبية من (الأدوية التخصصية، الأدوية العامة، المستلزمات الطبية، مستلزمات ومشغلات المختبرات، مستلزمات الأشعة، مستلزمات الأسنان، مستلزمات العظام)، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.