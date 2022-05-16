الفيتوري: من المستحيل الآن الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري عقد أكثر من جلسة في القاهرة للتوافق في عدة أمور، مؤكدًا أنه من المستحيل الآن الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن الأزمة الآن تكمن في التوصل لاتفاق يعيد الانتخابات إلى المشهد مرة أخرى، بعد أن اضمحل الحديث عنها نهائيًا.

وأشار إلى أن هذا التأجيل سمح لقوى سياسية كانت مهددة بخسارة الانتخابات إحياء أملها مرة أخرى بالوجود في المشهد السياسي.

وتوقع التوصل لاتفاق لإجراء انتخابات نيابية الآن، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها بفترة من 6 إلى 12 شهرًا.

الفيتوري شدد على أن وجود مصر والمبعوثة الأممية في المشاورات مهم لضمان جدية المفاوضات بين الجانبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية