بن شرادة: أغلب الشخصيات ترفض مغادرة السلطة لأنها ترى رهان الانتخابات غير مضمون

دعا عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، للتفريق بين من يرفض مغادرة موقعه ويغتصب السلطة، وبين مسؤول سابق يحاول تأسيس حزب أو تيار سياسي بما يسمح ببقاء اسمه متداولا في الساحة السياسية.

وقال بن شرادة، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “إن طلب السلطة هدف الجميع، والسعي لتحقيقه أمر متفهم ومقبول مادام كان صندوق الاقتراع ورأي الشعب هو الفيصل، بعيداً عن الاحتماء بالسلاح”.

وتابع “للأسف أغلب الشخصيات والأجسام ترفض مغادرة السلطة وتتخوف من فقدانها، وترى أن الرهان على خوض الانتخابات رهان غير مضمون”.