القنصلية الليبية بالإسكندرية تعلن استئناف التصوير لاستخراج جواز السفر

أعلنت القنصلية الليبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر، الإثنين، استئناف التصوير لاستخراج جواز السفر، ونبهت القنصلية أفراد الجالية الليبية بجمهورية مصر إلى أن التصوير يجري بـ«مبنى بولكلي 63 شارع الطيار أحمد بن سعود بمدينة الإسكندرية».

ويعاني المواطنون الليبيون في داخل البلاد وخارجها من صعوبة الحصول على جواز سفر، حيث تصل مدة انتظار صدور الجواز إلى عدة أشهر وحتى سنوات، إضافة إلى تفعيل الرقم الآلي حتى بعد استلام جواز السفر من المصلحة، ويجري منع المسافرين الليبيين من مغادرة ليبيا إلا بعد الرجوع إلى مصلحة الجوازات من جديد وتفعيل الرقم الآلي.

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وسبق لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة في شهر مايو 2021، أن أذنت بتركيب منظومات للجوازات بعدد من البعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بمحطات تصوير جوازات السفر بالسفارات والقنصليات الليبية في مالطا، والمغرب، والأردن، وماليزيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، ومصر، وتركيا، وإيطاليا.