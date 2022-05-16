حويلي: نظام الحكم أبرز خلافاتنا في مشاورات القاهرة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “عبد القادر حويلي” الاثنين انطلاق أعمال اليوم الثاني من الجولة الثانية لمشاورات المسار الدستوري في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة برعاية مستشارة الأمين العام للأم المتحدة “ستيفاني وليامز”.

وقال “حويلي” إن اليوم الثاني من المشاورات بدء بمراجعة المشاريع الدستورية التي كتبها ليبيون من بينها المقترح المقدم من مجلس التخطيط الوطني المعد في 2014 ومقترح جامعة طرابلس.

وأشار “حويلي” إلى أن هناك عدة نقاط خلاف ما زالت عالقة من بينها مطالبات المكونات الاجتماعية المقاطعة لمشروع الدستور والتمثيل داخل السلطة التشريعية ونظام الحكم.