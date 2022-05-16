وزير النفط يشارك في اجتماع منظمة الآبو في لواندا

شارك وزير النفط والغاز بحكومــة الوحــدة الوطنيــة محمد إمحمد عون، في الاجتماع الوزاري غير العادي 42 منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول “الآبو” في العاصمة الانغولية لواندا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة عن طريقة مؤسسة استثمار الطاقة في إفريقيا التي تأسست من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الآبو)، بهدف دعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لاستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة،

ودعا وزير النفط والغاز في كلمته إلى الإسراع بإنشاء البنك الإفريقي للطاقة بهدف تمويل المشاريع النفطية للدول الأفريقية لاستنضاب الثروة النفطية على أن يتم تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقات المتجددة من خلال هذه الإيرادات، لأن المصارف العالمية ستقوم بوضع قيود على تنفيذ تمويل المشروعات النفطية (استخدام الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة) الأمر الذي سيحرم القارة الأفريقية من الاستفادة من الثروة النفطية الكبيرة التي لازالت تزخر بها.

وشارك في الاجتماع وزير النفط يرافقة عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، بحضور وزراء الدول الإعضاء وبرئاسة وزير الموارد المعدنية الانغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول للدورة الحالية.