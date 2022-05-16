القطراني يلتقي بسفير جمهورية الهند لدى ليبيا

العنوان – بنغازي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الإثنين بمكتبه في مدينة بنغازي بسفير جمهورية الهند لدى ليبيا ان جي جان جيت والوفد المرافق.

وأكد القطراني أن هذه الخطوة ستفتح أفاق التعاون في عدة مجالات خاصةً مشاريع البنية التحتية والإسكان.

وأضاف أن الشركات الهندية تلقىَ إقبال كبير على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء وأن الحكومة الليبية ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام الشركات والمستثمرين من جمهورية الهند الصديقة للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن التعاون سيشمل مجالات أخرى كالاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

ومن جهته عبر السفير عن سعادته بحفاوة الترحاب التي لاقاها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ومن كل من قابله في مدينة بنغازب؟

وأضاف ان جي جان جيت أن هذه الزيارة هي الأولى للمدينة وقد أعطت انطباعاً جيداً.

وأكد أن جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات وأنها لن تدخر جهداً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.